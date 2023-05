Diabete Zero ODV – Convocazione assemblea generale 2023

Si comunica che è convocata l’ASSEMBLEA GENERALE dei soci di Diabete Zero ODV in prima convocazione alle ore 6:00 di giovedì 11 maggio 2023, presso la nostra sede di Selargius in via Montanaru n. 105 (Su Planu), e in SECONDA CONVOCAZIONE venerdì 12 MAGGIO 2023 alle ORE 18.00, presso la stessa sede.

Ordine del giorno dell’assemblea

Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2022;

Esame e approvazione del bilancio consuntivo 2022 e del bilancio preventivo 2023.

Si ricorda che all’assemblea possono intervenire con diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso, iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Il Presidente di Diabete Zero ODV

Francesco Pili