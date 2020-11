Assemblea straordinaria e assemblea ordinaria dei soci 2020

Si comunica che giovedì 22 ottobre 2020 si terrà l’ASSEMBLEA STRAORDINARIA GENERALE presso lo studio della Dott.ssa Notaia Elisabetta Geddo Lehmann Via Scano 46 Cagliari 09129, in prima convocazione alle ore 06:00 e in SECONDA CONVOCAZIONE ALLE ORE 12.00.

Clicca qui per leggere la lettera di convocazione in formato .doc

Comunichiamo inoltre che venerdì 23 ottobre 2020 si terrà l’ASSEMBLEA ORDINARIA GENERALE presso la nostra sede via Montanaru 105, 09047 Selargius – Su Planu in prima convocazione alle ore 06:00 e in seconda convocazione alle ore 18.00.

Clicca qui per leggere la convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci.

Le assemblee, si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid.